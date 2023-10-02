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Бюджетний комітет ВР рекомендував до другого читання законопроєкт про збільшення видатків на оборону

На потреби оборони пропонується спрямувати ще 303 млрд гривень.

Бюджетний комітет ВР рекомендував до другого читання законопроєкт про збільшення видатків на оборону
Фото: rada.gov.ua

Комітет ВР з питань бюджету рекомендував до другого читання законопроєкт про зміни до бюджету-2023.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Бюджетного комітету, повідомила його голова, народна депутатка Роксолана Підласа.

Законопроєктом пропонується збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд гривень, з яких майже 303 млрд гривень пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема:

  • на 195,7 млрд гривень зростуть видатки на ЗСУ,
  • на 39,7 млрд гривень – Національної гвардії,
  • на 20,4 млрд гривень – Державної прикордонної служби,
  • на 19 млрд гривень – Національної поліції,
  • на 13,2 млрд гривень – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
  • на 4,4 млрд гривень – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,
  • на 4,2 млрд гривень – СБУ,
  • на 2,5 млрд гривень – ГУР Міноборони,
  • на 2,1 млрд гривень – Державної спеціальної служби транспорту Міноборони.

Також на 570,2 млн гривень будуть збільшені видатки на Держспецзв'язку, на 500,7 млн гривень – на Службу зовнішньої розвідки, на 230,5 млн гривень – на Управління державної охорони та на 151 млн гривень – на винагороди курсантам системи МВС.

Окрім цього, пропонується збільшити видатки:

  • на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (+16,5 млрд гривень),
  • на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу) (+5,97 млрд гривень).

Також будуть збільшені видатки на:

  • МЗС – зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова,
  • супровід України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права (+1,2 млрд гривень),
  • видання шкільних підручників для 5 і 6 класу (+ 552,8 млн гривень).

Водночас планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд гривень, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).

При опрацюванні законопроєкту до другого читання Комітет опрацював понад тисячу пропозицій і поправок до нього, більшість з яких через невідповідність бюджетній методології, предмету регулювання законопроєкту, відсутність фінансово-економічного обгрунтування та непідтвердження джерел покриття додаткових видатків пропонується відхилити.

Без зміни загальних показників обсягів доходів, видатків та фінансування державного бюджету, схвалених у законопроєкті на перше читання і визначених урядом, зокрема запропоновано:

  • скоротити обсяг збільшення видатків (315,4 млн гривень) для забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки на 95,2 млн гривень (до 220 млн гривень) і спрямувати вивільнені кошти на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини програмою, та окремі інші програми, які мають невідкладні потреби до кінця бюджетного періоду;
  • передбачити видатки для формування статутного капіталу державного підприємства "Агенція закупівель у сфері оборони" у сумі 27 млн гривень, скоригувавши на цю суму видатки Міноборони.

Крім того, Комітет пропонує зберегти на кінець 2023 року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів з субвенції, яка надана з кредиту Європейського інвестиційного банку. Це гроші направлені з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, для здійснення відповідних витрат у 2024 році з урахуванням їх цільового призначення.

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Нагадаємо, 3 листопада 2022 року ВР ухвалила в цілому закон про Державний бюджет на 2023 рік. 4 листопада його передали на підпис голові парламенту. До другого читання в бюджеті-2023 уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%), а прогноз інфляції зменшив з 30% до 28%.

При цьому обсяг видатків на безпеку й оборону склав – 1,141 трлн гривень. З яких безпосередньо на потреби Міноборони у 2023 році заплановано 850 млрд гривень (у 2022 році – 555 млрд).

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