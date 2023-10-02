Бюджетний комітет ВР рекомендував до другого читання законопроєкт про збільшення видатків на оборону

Комітет ВР з питань бюджету рекомендував до другого читання законопроєкт про зміни до бюджету-2023.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Бюджетного комітету, повідомила його голова, народна депутатка Роксолана Підласа.

Законопроєктом пропонується збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд гривень, з яких майже 303 млрд гривень пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема:

на 195,7 млрд гривень зростуть видатки на ЗСУ,

на 39,7 млрд гривень – Національної гвардії,

на 20,4 млрд гривень – Державної прикордонної служби,

на 19 млрд гривень – Національної поліції,

на 13,2 млрд гривень – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

на 4,4 млрд гривень – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

на 4,2 млрд гривень – СБУ,

на 2,5 млрд гривень – ГУР Міноборони,

на 2,1 млрд гривень – Державної спеціальної служби транспорту Міноборони.

Також на 570,2 млн гривень будуть збільшені видатки на Держспецзв'язку, на 500,7 млн гривень – на Службу зовнішньої розвідки, на 230,5 млн гривень – на Управління державної охорони та на 151 млн гривень – на винагороди курсантам системи МВС.

Окрім цього, пропонується збільшити видатки:

на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (+16,5 млрд гривень),

на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу) (+5,97 млрд гривень).

Також будуть збільшені видатки на:

МЗС – зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова,

супровід України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права (+1,2 млрд гривень),

видання шкільних підручників для 5 і 6 класу (+ 552,8 млн гривень).

Водночас планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд гривень, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).

При опрацюванні законопроєкту до другого читання Комітет опрацював понад тисячу пропозицій і поправок до нього, більшість з яких через невідповідність бюджетній методології, предмету регулювання законопроєкту, відсутність фінансово-економічного обгрунтування та непідтвердження джерел покриття додаткових видатків пропонується відхилити.

Без зміни загальних показників обсягів доходів, видатків та фінансування державного бюджету, схвалених у законопроєкті на перше читання і визначених урядом, зокрема запропоновано:

скоротити обсяг збільшення видатків (315,4 млн гривень) для забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки на 95,2 млн гривень (до 220 млн гривень) і спрямувати вивільнені кошти на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини програмою, та окремі інші програми, які мають невідкладні потреби до кінця бюджетного періоду;

передбачити видатки для формування статутного капіталу державного підприємства "Агенція закупівель у сфері оборони" у сумі 27 млн гривень, скоригувавши на цю суму видатки Міноборони.

Крім того, Комітет пропонує зберегти на кінець 2023 року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів з субвенції, яка надана з кредиту Європейського інвестиційного банку. Це гроші направлені з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, для здійснення відповідних витрат у 2024 році з урахуванням їх цільового призначення.

Нагадаємо, 3 листопада 2022 року ВР ухвалила в цілому закон про Державний бюджет на 2023 рік. 4 листопада його передали на підпис голові парламенту. До другого читання в бюджеті-2023 уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%), а прогноз інфляції зменшив з 30% до 28%.

При цьому обсяг видатків на безпеку й оборону склав – 1,141 трлн гривень. З яких безпосередньо на потреби Міноборони у 2023 році заплановано 850 млрд гривень (у 2022 році – 555 млрд).