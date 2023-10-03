МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Степ невизначеності
Степ невизначеності
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
ГоловнаЕкономікаДержава

Контроль українського зерна перенесуть із польського кордону в порт Литви

Очікується, що це пришвидшить транзит територією Польщі.

Контроль українського зерна перенесуть із польського кордону в порт Литви
Фото: EPA/UPG

Ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль перенесуть з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва).

Про це повідомляє Міністрерство аграрної політики та продовольства України. 

“Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Роберт Телус та міністр сільського господарства Литовської Республіки Кястутіс Навіцкас під час чергової онлайн зустрічі сьогодні вранці.

Микола Сольський повідомив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту. 

Роберт Телус та Кястутіс Навіцкас зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Нагадаємо, Україна розробила процедуру верифікації експорту 4 агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії. Наша держава наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Днями міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном замість заборони на імпорт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies