Контроль українського зерна перенесуть із польського кордону в порт Литви

Очікується, що це пришвидшить транзит територією Польщі.

Ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль перенесуть з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва).

Про це повідомляє Міністрерство аграрної політики та продовольства України.

“Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Роберт Телус та міністр сільського господарства Литовської Республіки Кястутіс Навіцкас під час чергової онлайн зустрічі сьогодні вранці.

Микола Сольський повідомив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту.

Роберт Телус та Кястутіс Навіцкас зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Нагадаємо, Україна розробила процедуру верифікації експорту 4 агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії. Наша держава наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Днями міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном замість заборони на імпорт.