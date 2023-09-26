Україна ввела ліцензування експорту зерна до п’яти країн Східної Європи

Експорт зерна до п'яти країн Східної Європи відбуватиметься лише після їхньої згоди.

Україна розробила процедуру верифікації експорту 4 агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі міністрів сільського господарства країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).

Така процедура передбачає видачу ліцензії від українського уряду протягом 30 днів з дня отримання заявки на експорт.

Наразі всім сусіднім державам надіслано пропозиції як саме діятиме такий механізм. Тепер Україна очікує відповідей та можливих варіантів рішень.

"На сьогодні офіційна відповідь надійшла від Румунії", – каже Сокальський.

Нагадаємо, що Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, яка дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини після її створення. А польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього. Додамо, що сьогодні, після становлення тимчасового «гуманітарного коридору», з українського чорноморського порту вирушило чергове вантажне судно.