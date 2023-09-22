Зеленський і Трюдо підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою

Канада також підтверджує виділення Україні макрофінансової допомоги в 2024 році.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо перед спільною пресконференцією підписали оновлену угоду про вільну торгівлю.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлю між Україною й Канадою. Вона надає канадським компаніям доступ (до українського ринку. – Ред.) і створить нові робочі місця", – зазначив Трюдо.

У новій угоді на додаток до скасування тарифів Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

Також у документі прописані гарантії для інвесторів та система захисту інвестицій, яка базується на найсучасніших правових інструментах.

Голова уряду Канади додав, що Канада також підтверджує виділення Україні макрофінансової допомоги в 2024 році.

Джастін Трюдо анонсував зустрічу Торонто із лідерами ділових кіл, на якій обговорять зусилля у відбудові України.

Нагадаємо, Канада протягом кількох років виділить Україні 650 млн канадських доларів, що складає близько 500 млн доларів США. Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю броньованої техніки, зокрема на 50 бронемашин, включаючи медеваки, які збудують канадські фахівці у Лондоні, що в провінції Онтаріо.