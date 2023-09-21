Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща припиняє постачання зброї Києву, − прем'єр Моравецький
Польща припиняє постачання зброї Києву, − прем'єр Моравецький
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
ГоловнаЕкономікаДержава

Міноборони виграло справу в міжнародному арбітражі щодо неякісних бронежилетів для ЗСУ

Договір уклали з іноземним постачальником, який запропонував товар, що не відповідав вимогам.

Міноборони виграло справу в міжнародному арбітражі щодо неякісних бронежилетів для ЗСУ
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України виграло спір у міжнародному арбітражі щодо неякісних бронежилетів для ЗСУ на суму понад 3 мільйони євро.

Про це йдеться на сайті відомства.

Договір на постачання бронежилетів уклали у 2022 році. Міноборони заявило, що повністю виконало свої зобов’язання за договором та вчасно оплатило вартість товару. Однак іноземний постачальник декілька разів пропонував неякісний товар - він не відповідав умовам договору щодо якості та погодженому зразку.

Міністерство відмовлялось від бронежилетів, а тоді заявило постачальнику вимогу про повернення вартості товару та оплату штрафних санкцій.

Цьогоріч у березні юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних.

У результаті арбітражний трибунал ухвалив рішення стягнути з іноземного постачальника на користь Міноборони повну вартість непоставлених бронежилетів, штрафних санкцій та відсотків річних, всього на суму більш ніж три мільйони євро, а також арбітражний збір.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, минулого місяця на Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на майже 6 млн грн. Раніше СБУ викрила підприємців, які поставили Збройним Силам браковані артилерійські міни на 270 млн гривень. До оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міноборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies