Міноборони виграло справу в міжнародному арбітражі щодо неякісних бронежилетів для ЗСУ

Договір уклали з іноземним постачальником, який запропонував товар, що не відповідав вимогам.

Міністерство оборони України виграло спір у міжнародному арбітражі щодо неякісних бронежилетів для ЗСУ на суму понад 3 мільйони євро.

Про це йдеться на сайті відомства.

Договір на постачання бронежилетів уклали у 2022 році. Міноборони заявило, що повністю виконало свої зобов’язання за договором та вчасно оплатило вартість товару. Однак іноземний постачальник декілька разів пропонував неякісний товар - він не відповідав умовам договору щодо якості та погодженому зразку.

Міністерство відмовлялось від бронежилетів, а тоді заявило постачальнику вимогу про повернення вартості товару та оплату штрафних санкцій.

Цьогоріч у березні юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних.

У результаті арбітражний трибунал ухвалив рішення стягнути з іноземного постачальника на користь Міноборони повну вартість непоставлених бронежилетів, штрафних санкцій та відсотків річних, всього на суму більш ніж три мільйони євро, а також арбітражний збір.

Нагадаємо, минулого місяця на Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на майже 6 млн грн. Раніше СБУ викрила підприємців, які поставили Збройним Силам браковані артилерійські міни на 270 млн гривень. До оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міноборони.