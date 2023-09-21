Україна та Словаччина обговорили експорт української сільськогосподарської продукції

Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч зі своїм словацьким колегою Йозефом Бірешем.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

“Сторони обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між Україною та Словаччиною. Зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план дій експорту української сільськогосподарської продукції”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Йозеф Біреш, важливе двостороннє порозуміння в питанні експорту сільськогосподарської продукції. Міністр наголосив, що Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

Міністри домовилися допрацювати запропонований Україною план.

Нагадаємо, у понеділок Київ порушив у Світовій організації торгівлі позов проти трьох країн Європейського Союзу через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони, щоб захистити свою національну сільськогосподарську промисловість від різкого зростання експорту дешевого зерна з України, ігноруючи Європейську комісію, яка минулої п’ятниці вирішила дозволити продаж українського зерна в ЄС.