Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
ООН, яка не хоче змінюватися. З чим приїхав президент Зеленський на Генасамблею
ООН, яка не хоче змінюватися. З чим приїхав президент Зеленський на Генасамблею
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна та Словаччина обговорили експорт української сільськогосподарської продукції

Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

Україна та Словаччина обговорили експорт української сільськогосподарської продукції
Фото: EPA/UPG

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч зі своїм словацьким колегою Йозефом Бірешем.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики

“Сторони обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між Україною та Словаччиною. Зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план дій експорту української сільськогосподарської продукції”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Як зазначив Йозеф Біреш, важливе двостороннє порозуміння в питанні експорту сільськогосподарської продукції. Міністр наголосив, що Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

Міністри домовилися допрацювати запропонований Україною план.

Нагадаємо, у понеділок Київ порушив у Світовій організації торгівлі позов проти трьох країн Європейського Союзу через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони, щоб захистити свою національну сільськогосподарську промисловість від різкого зростання експорту дешевого зерна з України, ігноруючи Європейську комісію, яка минулої п’ятниці вирішила дозволити продаж українського зерна в ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies