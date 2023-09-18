Україна судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через продовження заборони на імпорт зерна

Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі.

Про це заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив в інтерв’ю виданню POLITICO.

“Важливо довести, що ці дії є юридично неправильними. І тому завтра ми почнемо судові процеси”, – сказав Качка в неділю ввечері.

За його словами, Київ готується відповісти на це діями щодо експорту польських овочів і фруктів.

Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що введуть власні заборони на українське зерно після рішення Єврокомісії скасувати обмеження. “У наших очах ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про повну недовіру до Європейської комісії”, − сказав посадовець.

Качка підкреслив, що відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини є не лише внутрішньою справою ЄС, але викликала “найбільше системне занепокоєння” − чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти, що Брюссель представляє ЄС.

“Протягом багатьох років Європейська комісія була організатором торговельних переговорів та інституцією торговельної політики для всього ЄС. І ми звикли працювати на цій основі”, – сказав Качка.

“Системний підхід Будапешта і Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці, я думаю, буде проблемою для ЄС загалом, тому що там немає єдності”, − додав він.

Київ планує судитися з країнами у Світовій організації торгівлі, а не через власну торговельну угоду з ЄС. “Я думаю, що весь світ повинен бачити, як країни-члени ЄС поводяться щодо торгових партнерів і власного Союзу, тому що це може вплинути і на інші країни”, − зауважив торговий представник.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС з питання зерна.