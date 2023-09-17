Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними щодо зернового питання

Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після того, як країни в односторонньому порядку заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України, попри рішення Єврокомісії скасувати її.

Про це пише Reuters.

“Ми знаємо про заяви деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли. Зараз ми зосереджені на тому, щоб запровадити щойно оголошену нову систему”, − сказала речниця Комісії.

Вона додала, що зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС у понеділок дасть можливість продовжити обговорення цього питання.

Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як вторгнення Росії 2022 року зменшило її здатність доставляти сільськогосподарську продукцію на світові ринки через чорноморські порти. Відтоді українські аграрії зробили ставку на експорт зерна через сусідні країни. Однак потік зернових та олійних культур у сусідні країни вплинув на доходи місцевих фермерів і спричинив заборону урядами імпорту сільськогосподарської продукції з України.

У травні Європейський Союз втрутився, щоб запобігти діям окремих країн в односторонньому порядку, і ввів власну заборону на імпорт з України в сусідні країни. Відповідно до заборони ЄС, Україні було дозволено експорт через ці країни за умови продажу продукції в інших країнах.

ЄС дозволив припинити дію заборони в п'ятницю після того, як Україна пообіцяла вжити заходів для посилення контролю над експортом до сусідніх країн. Це питання є особливо чутливим у Польщі, де в жовтні відбудуться вибори і де фермери є ключовим електоратом правлячої націоналістичної партії PiS. Польща, Словаччина та Угорщина оголосили в п'ятницю, що збережуть власні обмеження на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення Єврокомісії.

Нагадаємо, Румунія підтримала експорт українського зерна та має намір збільшити обсяги його транзиту через свою територію упродовж наступного місяця. Румунські фермери звернулися до уряду із проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна.