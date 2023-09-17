На Херсонщині тракторист наїхав на міну

На Херсонщині під час роботи у полі тракторист наїхав на міну, залишену російськими військовими.

Чоловік отримав важку травму, зазначає у Телеграмі обласна військова адміністрація.

«У селі Максима Горького, що в Бериславському районі, тракторист у полі наїхав на російську міну. Внаслідок детонації боєприпасу 45-річний чоловік отримав осколкові поранення кінцівок, опіки. Стан потерпілого – важкий», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригада швидкої допомоги надала необхідну допомогу на місці, постраждалого потім доправили до лікарні.

Нагадаємо, що місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях в деокупованих частинах Херсонської та Харківської областей.

13 вересня під час польових робіт біля с. Благодатне Ізюмського району Харківської області на міні підірвався комбайн.