Російський наступ біля Куп'янська сповільнився, - Сили оборони

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку сповільнився.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Перш за все це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ", - сказав він.

Речник наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

Нагадаємо, що 15 вересня у Харківській області авіаударів зазнали селища Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Куп’янського району. Під ворожий обстріл та міномет потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове. А також Нескучне, Нестерне, Охримівка, Бударки.