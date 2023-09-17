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Російський наступ біля Куп'янська сповільнився, - Сили оборони

Біля Новоєгорівки росіяни були розбиті.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку сповільнився.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Перш за все це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ", - сказав він.

Речник наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

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Нагадаємо, що 15 вересня у Харківській області авіаударів зазнали селища Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Куп’янського району. Під ворожий обстріл та міномет потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове. А також Нескучне, Нестерне, Охримівка, Бударки.

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