На Кінбурнській косі окупанти все частіше запускають дрони, - Гуменюк

В окупантів там не дуже великий гарнізон.

На Кінбурнській косі росіяни все частіше запускають дрони для того, щоб наносити ураження.

Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, інформує Громадське радіо.

За її словами, Кінбурнська коса залишається у полі уваги ЗСУ, оскільки там перебуває ворог, розгорнутий не дуже великим гарнізоном. Росіяни розуміють, що присутність кількох вогневих позицій там достатньо, щоб обстрілювати час від часу напрямок Куцурубської та Очаківської громад.

«Бачимо що запас снарядів у них не дуже великий, бо ускладнене підвезення. Хоча вони мають сполучення з материком, у самих окупантів цей напрямок називається «квитком в один кінець». Вони розуміють, що виїхавши на позиції на західну частину коси вони фактично приречені, бо там працює наша артилерія. Вони зараз перепрофільовуються на використання БПЛА з Кінбурнської коси. Все частіше запускають дрони для того, щоб наносити ураження», – каже Гуменюк.

Нагадаємо, що у понеділок, 11 вересня, ворог обстріляв Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки росіян є влучання у приватні будинки.