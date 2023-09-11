Унаслідок ворожого обстрілу Очакова пошкоджені приватні будинки

У понеділок 11 вересня ворог обстріляв Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки росіян є влучання у приватні будинки.

Про це повідомив у Telegram начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

"Понівечені будинки та інше майно мешканців Очакова – результат сьогоднішнього ворожого обстрілу. На щастя, обійшлося без потерпілих", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські та інші профільні служби документують наслідки чергового обстрілу з боку військ окупантів.

Нагадаємо, вчора вдень на Миколаївщині сили та засоби ППО знищили розвідувальний безпілотник невстановленого типу. Також протягом доби ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.