Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу Очакова пошкоджені приватні будинки

Минулося без жертв.

Унаслідок ворожого обстрілу Очакова пошкоджені приватні будинки
Фото: Сергій Шайхет

У понеділок 11 вересня ворог обстріляв Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки росіян є влучання у приватні будинки.

Про це повідомив у Telegram начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

"Понівечені будинки та інше майно мешканців Очакова – результат сьогоднішнього ворожого обстрілу. На щастя, обійшлося без потерпілих", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські та інші профільні служби документують наслідки чергового обстрілу з боку військ окупантів.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, вчора вдень на Миколаївщині сили та засоби ППО знищили розвідувальний безпілотник невстановленого типу. Також протягом доби ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies