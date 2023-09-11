До Умані прибули понад 3 тисячі хасидів, у місті запрацював особливий режим пересування

В ОВА також нагадали, що комендантська година з 00:00 до 4:00 діє для всіх.

До Умані прибули понад 3 тисячі паломників-хасидів. Тому в місті запрацював особливий режим в'їзду/виїзду.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Зокрема, функціонують дев'ять пропускних пунктів. Процедури контролю, як і торік. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Задіяні піші патрулі", - написав він у Telegram.

За його словами, до Умані вже прибули понад 3 тис. паломників, "попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і обласної військової адміністрації".

"У мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Комендантська година з 00:00 до 4:00 діє для всіх. Черкащина - гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням", - зазначив Табурець.

Нагадаємо, у 2023 році Рош га-Шана (єврейський Новий рік) відзначатимуть із 15 до 17 вересня. Під час святкування діятиме заборона на продаж алкоголю та піротехнічних засобів, поліція перевірятиме усіх осіб, які прибувають до міста.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного щорічного паломництва до Умані. Він назвав паломництво небезпечним з огляду на ризики ракетних та дронових атак, адже в Умані немає достатньої кількості укриттів, які б захистили паломників.

При цьому уряд виділив 4 мільйони шекелів (близько $1 млн) на допомогу паломникам. Ці кошти підуть на центри регулювання черг на кордоні, надання допомоги для прискорення перевірок безпеки за погодженням з владою та службами безпеки України, а також на штаби з надзвичайних ситуацій.

Раніше Черкаська обласна військова адміністрація також рекомендувала хасидам не відвідувати Умань. Однак, попри рекомендації понад 30 тисяч паломників-хасидів таки мають намір приїхати у вересні до міста.