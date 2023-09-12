​Польща офіційно проситиме Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна

Уряд Польщі офіційно звернеться до Європейської Комісії із закликом продовжити заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.
Про це заявив речник польського уряду Пйотр Мюллер в ефірі Polsat.
"Ми близькі до того, щоб продовжити її (заборону, - ред.), але навіть якщо цього не станеться, у нас є готовий регламент, який ми запровадимо на національному рівні", - сказав він.
Мюллер зазначив, що у вівторок уряд ухвалить резолюцію із закликом до Єврокомісії продовжити заборону. Якщо цього не станеться, то Польща ухвалить таке рішення самостійно на основі застереження про безпеку.
Нагадаємо, у зв’язку з виходом Росії із зернової угоди та ракетними ударами по логістичній інфраструктурі України в Євросоюзі відновилися дискусії про те, як забезпечити експорт українського зерна на світові ринки через сухопутні транзитні коридори сусідніх з Україною держав-членів ЄС. Зокрема, частина експорту припадає на польсько-український кордон.
Однак польська влада має інший пріоритет: захист власного ринку, а тому Варшава воліє продовжити заборону на імпорт зерна після погодженої з Брюсселем граничної дати – 15 вересня. Це ставить Україну, що потерпає від повномасштабної російської агресії, у дуже скрутне становище. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Як питання українського зерна розколює Польщу".