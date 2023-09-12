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​Польща офіційно проситиме Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна

Якщо цього не станеться, то Польща ухвалить таке рішення самостійно.

​Польща офіційно проситиме Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна
Фото: EPA/UPG

Уряд Польщі офіційно звернеться до Європейської Комісії із закликом продовжити заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.

Про це заявив речник польського уряду Пйотр Мюллер в ефірі Polsat.

"Ми близькі до того, щоб продовжити її (заборону, - ред.), але навіть якщо цього не станеться, у нас є готовий регламент, який ми запровадимо на національному рівні", - сказав він.

Мюллер зазначив, що у вівторок уряд ухвалить резолюцію із закликом до Єврокомісії продовжити заборону. Якщо цього не станеться, то Польща ухвалить таке рішення самостійно на основі застереження про безпеку.

Нагадаємо, у зв’язку з виходом Росії із зернової угоди та ракетними ударами по логістичній інфраструктурі України в Євросоюзі відновилися дискусії про те, як забезпечити експорт українського зерна на світові ринки через сухопутні транзитні коридори сусідніх з Україною держав-членів ЄС. Зокрема, частина експорту припадає на польсько-український кордон.

Однак польська влада має інший пріоритет: захист власного ринку, а тому Варшава воліє продовжити заборону на імпорт зерна після погодженої з Брюсселем граничної дати – 15 вересня. Це ставить Україну, що потерпає від повномасштабної російської агресії, у дуже скрутне становище. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Як питання українського зерна розколює Польщу".

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