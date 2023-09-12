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​В ООН підтвердили загибель понад 9600 цивільних через війну Росії проти України

В організації зазначають, що реальне число жертв є значно вищим.

​В ООН підтвердили загибель понад 9600 цивільних через війну Росії проти України
Ілюстративне фото
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Пр оце повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що це – дані організації від 24 лютого 2022 року до 10 вересня 2023-го.

За даними ООН, з 1 до 10 вересня 2023 року зафіксували 292 випадки загибелі або поранення цивільних: з них загиблих – 29 чоловіків, 21 жінка, дівчинка, а також четверо дорослих, стать яких ще не встановлено.

В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, а багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

За останніми даними Офісу генпрокурора, внаслідок російської агресії в Україні від 24 лютого 2022 року загинули 503 дитини, понад 1122 поранені. В ОГП також зазначають, що ці цифри не є остаточними.

Нагадаємо, що за даними Нацполіції, в 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 особи.

Станом на 2 серпня 2023 року Офіс генпрокурора підтверджує загибель 10 749 цивільних українців у війні з РФ.

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