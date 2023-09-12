У Києві поліцейський дістав ножового поранення під час затримання підозрюваного

У Києві під час затримання озброєного зловмисника був поранений поліцейський Києва.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"При затриманні підозрюваного в особливо тяжкому злочину останній завдав ножового поранення правоохоронцю, але це не завадило співробітнику поліції одягнути на нападника кайданки", - йдеться в повідомленні.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Правоохоронцю надається медична допомога.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік заявив про напад, щоб поліція "підвезла його додому".