У Києві поліцейський дістав ножового поранення під час затримання підозрюваного

У Києві під час затримання озброєного зловмисника був поранений поліцейський Києва.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"При затриманні підозрюваного в особливо тяжкому злочину останній завдав ножового поранення правоохоронцю, але це не завадило співробітнику поліції одягнути на нападника кайданки", - йдеться в повідомленні.
Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Правоохоронцю надається медична допомога.
Нагадаємо, раніше в Києві чоловік заявив про напад, щоб поліція "підвезла його додому".