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У Києві поліцейський дістав ножового поранення під час затримання підозрюваного

Правоохоронцю надається медична допомога.

У Києві поліцейський дістав ножового поранення під час затримання підозрюваного
Ілюстративне фото
Фото: Ufa1

У Києві під час затримання озброєного зловмисника був поранений поліцейський Києва.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"При затриманні підозрюваного в особливо тяжкому злочину останній завдав ножового поранення правоохоронцю, але це не завадило співробітнику поліції одягнути на нападника кайданки", - йдеться в повідомленні.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Правоохоронцю надається медична допомога.

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Нагадаємо, раніше в Києві чоловік заявив про напад, щоб поліція "підвезла його додому".

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