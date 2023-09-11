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У Києві викрили "детективне агентство", яке продавало особисті дані громадян

Організатором виявився колицній міліціонер, який залучив до протиправної діяльності діючого посадовця Нацполіції.

У Києві викрили "детективне агентство", яке продавало особисті дані громадян
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Держбюро розслідувань викрили у Києві детективне агентство, яке  торгувало  інформацією із закритих баз даних правоохоронних органів і незаконно стежило за громадянами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організатором протиправної діяльності виявився експосадовець розформованої міліції. У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну "агенцію з надання детективних послуг".

Під прикриттям легального бізнесу чоловік виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів: адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин держкордону.

Середня вартість одного "досьє" становила 200 доларів США. Сума залежала від обсягу зібраної інформації.

Для отримання персональних даних "детектив" залучив свого знайомого – діючого посадовця Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз.

Також власник детективного агентства приймав замовлення на негласне стеження за людьми. Оплату отримував на банківську картку свого близького родича.

Під час обшуків за адресами проживання обох фігурантів виявлено мобільні телефони, на яких зберігалась інформація з обмеженим доступом, а також банківські картки із доказами незаконних «транзакцій».

Наразі "детективу" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Його спільника – посадовця поліції – відсторонено від служби. Він підозрюється за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу  (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, днями було повідомлено про підозру начальнику сектору одного правоохоронних органів Миколаєва, який системно продавав конфіденційну інформацію ритуальному агентству.

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