Після спецоперації "Синиця" кількість окупантів, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%, - ГРУ

"Є стрибок по лінії «Хочу жить» окремо і по інших каналах зв’язку".

Після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, збільшилась кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту "Хочу жить".

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Є стрибок по лінії «Хочу жить» окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції «Синиця» з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт «Хочу жить» – стрибок відбувся приблизно на 70% за день", – заявив Юсов.

Він також прокоментував інформацію з телеграм-каналів, що нібито особі, яка передасть Україні винищувач МіГ, дадуть 2 млн доларів.

"Ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", – зазначив Юсов.

"Хочу жить" – державний проєкт ГУР Міноборони, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує утримання полонених згідно з нормами Женевських конвенцій.

Раніше ГУР оприлюднило документальний фільм "Збиті льотчики Росії", у якому вперше показали російського пілота, який перегнав до України Мі-8 у межах спецоперації "Синиця". Як стверджує ГУР, льотчик – Максим Кузьмінов, він служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ – в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у Приморському краї РФ.

Про спецоперацію стало відомо 23 серпня. Згодом керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що вона готувалася протягом пів року.

Деталі про спецоперацію пізніше повідомили на пресконференції представники ГУР Андрій Юсов та Артем Шевченко. Юсов розповів, що процес тривав пів року з моменту, коли пілот Кузьмінов сконтактував з українськими спецслужбами та виявив бажання перелетіти в Україну. Згідно із законом, Україна виплатить пілоту грошову компенсацію, гарантує безпеку йому і членам його сімʼї, а також надасть право вибору щодо подальшого місця проживання і роботи.

Пілот розповів, що вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони злякалися, стали поводитися агресивно на після приземлення побігли в бік кордону. Їх довелося ліквідувати.

Наразі українська розвідка веде діалог з іще декількома російськими пілотами.