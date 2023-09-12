Військова допомога Росії з боку КНДР навряд чи змінить хід війни, – західні військові аналітики

Західні військові аналітики вважаєть, що, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю для війни в Україні, це може допомогти силам Кремля розширити запаси боєприпасів, що скорочуються, але навряд чи змінить хід війни, повідомляє Reuters.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії у вівторок для зустрічі з Путіним. Офіційні особи США очікують, що обидві сторони продовжать переговори щодо угоди про поставки зброї.

Вважається, що Північна Корея має великий запас артилерійських снарядів і ракет, які були б сумісні зі зброєю радянських часів.

Розмір цих сховищ і якість зброї менш зрозумілі, як і масштаб поточного виробництва, але ці запаси можуть допомогти поповнити ті запаси, які сильно виснажені в Україні, сказав Джозеф Демпсі, дослідник оборони з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

"Хоча доступ до таких запасів може продовжити конфлікт, це навряд чи змінить результат", – додав він.

І Україна, і Росія витратили величезну кількість снарядів і звернулися до союзників і партнерів у всьому світі, щоб поповнити свої запаси боєприпасів.

Росія випустила 10-11 мільйонів снарядів минулого року по Україні.

Серед боєприпасів, які США надали Україні, є снаряди з розширеними можливостями, такі як Excalibur, який використовує GPS-наведення та керування для ураження цілей розміром до трьох метрів на відстані до 40 км.

Пропозиція Північної Кореї, ймовірно, буде менш високотехнологічною, але доступ до цих запасів, швидше за все, значно збільшить можливості Росії в короткостроковій перспективі, тоді як виробничі лінії Північної Кореї допоможуть у довгостроковій перспективі, сказав Сімон Веземан, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру.

"Майже жоден із боєприпасів не є жодним чином «передовим» – він підживить традиційне російське використання артилерії загороджувального типу, але не забезпечить Росію точними боєприпасами", – сказав він.

Білий дім заявив, що Росія хоче купити "буквально мільйони" артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї.

При цьому залишаються питання щодо якості північнокорейських боєприпасів.

Ефективність північнокорейської артилерії та екіпажів викликала питання, оскільки в 2010 році північнокорейська армія випустила близько 170 снарядів по південнокорейському острову Йонпьон, убивши чотирьох людей.

Згідно зі звітом вашингтонського проекту 38 North, більше половини цих снарядів впали у води навколо острова, а близько 20% тих, що врізалися в острів, не вибухнули.

Такий високий рівень відмов свідчить про те, що деякі вироблені в Північній Кореї артилерійські боєприпаси постраждали або від поганого контролю якості під час виробництва, або від поганих умов і стандартів зберігання, йдеться у звіті.

Нещодавно США застерегли Північну Корею від "будь-яких кроків" щодо постачання зброї Росії. Такі поставки порушуватимуть численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що РФ може збільшити виробництво артилерійських снарядів до 2 млн на рік, але це все одно не покриє її потреби на фронті. Минулого року Росія вистріляла в Україні від 10 до 11 млн артилерійських снарядів.

Нещодавно у Пентагоні повідомили, що українці використовують касетні боєприпаси ефективно та відповідально. Також Міноборони США відзначило ефективне використання українськими військовими ракет Storm Shadow.