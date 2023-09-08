Українці використовують касетні боєприпаси ефективно та відповідально, – Пентагон

Заступниця спікера міністерства оборони США Сабріна Сінгх повідомила, що українці використовують касетні боєприпаси ефективно та відповідально.

Про це вона повідомила під час пресбрифінгу.

“Ми вважаємо, що українці їх ефективно використовують. З точки зору відстеження використання, а також місць використання, ми вважаємо, що вони використовують їх ефективно та відповідально”, – сказала Сабріна Сінгх.

Також вона відзначила ефективне використання українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow.

У серпні Україна надала Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів. Звіт містив інформацію про кількість випущених снарядів та кількість знищених російських цілей. А видання The Wall Street Journal повідомило, що американські касетні боєприпаси прискорили український наступ. Ці боєприпаси знищують російські окопи та артилерійські системи в районі, де українські війська планують просуватися.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні. Загальна вартість пакету становить до 600 млн доларів.

Раніше адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 175 млн доларів. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

До цього держсекретар США Блінкен під час візиту до Києва оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів. Йдеться, зокрема, про допомогу у розмінуванні.