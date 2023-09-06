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США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні, що містить снаряди зі збідненим ураном

Вартість пакету становить 175 млн доларів.

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні, що містить снаряди зі збідненим ураном
Фото: Lockheed Martin

Адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

Про це повідомила пресслужба Міноборони США.

Новий пакет безпекової допомоги вартістю 175 млн доларів включає:

  • Обладнання для забезпечення систем ППО України;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 81-мм мінометні системи та снаряди;
  • 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;
  • Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • Понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • Тактичні аеронавігаційні системи;
  • Тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
  • Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • Запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

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Раніше повідомлялось, що до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Візит, що триватиме два дні, офіційний, але заздалегідь про нього не оголошували. Очікується, що Блінкен оголосить про новий пакет допомоги в 1 млрд доларів.

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