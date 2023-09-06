Зеленський: росіяни навмисно вдарили по ринку в Костянтинівці

"Усі знають, що це - цивільне місце, там немає жодних військових частин і близько!".

Президент Володимир Зеленський упевнений, що російський ракетний удар по Костянтинівці був навмисним.

Про це він заявив на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я був багато разів у Костянтинівці зі своєю командою, і хто знає це місце, прекрасно орієнтується, що це - цивільне місце, там немає жодних військових частин і близько. Удар - навмисний, ми розуміємо, що вони роблять те саме, що й раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських сил оборони", - сказав він.

"Ми розуміємо, що вони вбили навмисне. Я знаю, що вже є заяви з російської сторони, що якийсь наш літак щось не туди потрапив. Ми розуміємо, що там відбувається, яким видом вони вдарили по нас", - додав президент.

Зеленський наголосив, що "перемогти цей російський терор - завдання для нас усіх, усіх у світі, українців, наших партнерів".

Нагадаємо, що сьогодні російська армія вдарила по Костянтинівці на Донеччині. Відомо про 16 загиблих. Десятки людей дістали поранення. Триває розбір завалів.