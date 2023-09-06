Зеленський вручив генеральські погони військовим та правоохоронцям

"Це -свідчення поваги держави до кожного з вас, до вашої служби, це - оцінка ваших заслуг і командирських якостей, і це - вдячність держави за ваші результати".

Президент Володимир Зеленський присвоїв вищі військові й спеціальні звання та вручив погони військовослужбовцям Сил оборони та правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"У воєнної мотивації різні складові, але повага до кожного, справедлива оцінка заслуг та вдячність за бойовий результат – це такі складові мотивації, від яких залежить енергія інших її частин. Вищі військові та спеціальні звання, які були вам присвоєні, – це й свідчення поваги держави до кожного з вас, до вашої служби, це оцінка ваших заслуг і командирських якостей, і це й вдячність держави за ваші результати", – сказав Зеленський, звертаючись до військовослужбовців.

Він розповів про свої нещодавні поїздки в розташування 13 бойових бригад, які захищають Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках. Як зауважив президент, йому було важливо почути безпосередньо від воїнів про їхні потреби, щоб потім акцентувати на цих напрямках під час зустрічей із партнерами та у виробництві вітчизняної зброї.

Зеленський присвоїв звання генерал-майора та вручив відповідні погони начальнику Військової служби правопорядку у ЗСУ – начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Володимиру Гуцолу, начальнику Військової академії (м. Одеса) Дмитру Делятицькому, командувачу військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ Дмитру Красильникову, командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктору Хоренку.

Президент також присвоїв звання бригадного генерала та вручив погони начальнику Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергію Баранову, начальнику Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України Сергію Булавку, начальнику командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України Юрію Миколенку, начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Сергію Сірченку, начальнику штабу – заступнику командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігорю Скибюку, начальнику Центрального управління наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Андрію Слюсарю, начальнику Центрального управління забезпечення засобами ураження Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Сергію Царію та іншим.

Звання коммодора Зеленський присвоїв першому заступнику начальника регіонального управління – начальнику штабу Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби Олександру Ніколаєнку.

Директору Державного бюро розслідувань Олексію Сухачову присвоєне спеціальне звання генерал-майора ДБР.

Президент також присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу та вручив відповідні погони начальникові Департаменту кіберполіції Юрію Виходцю, начальникові Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгенію Жукову, начальникові Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції Сергію Кобцю та начальникові Головного управління Національної поліції в Херсонській області Ігорю Королю.

Нагадаємо, 26 серпня вУкраїні вперше вручили медаль "Лицарський хрест" за виняткову хоробрість.