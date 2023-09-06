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Смертельна ДТП на Київщині: фура з тваринами перекинулася на легковик

Водій легковика загинув на місці.

Смертельна ДТП на Київщині: фура з тваринами перекинулася на легковик
Фото: Telegram/Андрій Нєбитов

На Київщині фура з тваринами перекинулася на легковик. 

Про це повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов. 

6 вересня до поліції надійшло повідомлення про ДТП в центрі одного із сіл на Білоцерківщині. За попередньою інформацією, водій "ВАЗ" виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка. На жаль, водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці.

Тварини перевезені в безпечне місце. 

Нагадаємо, 22 серпня на Вінниччині внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажівкою загинули 12 людей, у тому числі 6 дітей. Поліція затримала водія вантажівки.

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