Велика Британія передає Україні розвідувальні машини Scimitar

Велика Британія передає Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar, після їх підготовки фахівцями компанії RBSL.

Про це повідомляє Militarnyi.

Фахівці компанії RBSL відправились в Європу для допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин Scimitar Mk.2 до відправки в Україну.

Підходящі машини пройдуть ремонт та підготовку до транспортування. Передача Scimitar Mk.2 відбувається зі складу підрозділів британської армії, які зараз розміщені в Європі.

Підготовка 23 броньованих розвідувальних машин буде завершена протягом 32 днів.

Зазначається, що версія Scimitar Mk.2 створювалась за досвідом війни в Іраку й Афганістані та була модернізована для проведення бойової розвідки в урбанізованих районах, де можливе використання саморобних вибухових пристроїв.

Машина отримала нові сидіння для екіпажу, за допомогою яких є можливість нейтралізації сильних вібрацій під час підриву на міні.

Нова система зв’язку та позиціювання, полегшена ходова частина, система кондиціонування повітря, збільшенні паливні баки, а також нові гусениці DST 414 Cook Defense Systems, які покращили дальність і плавність ходу.

Над баштою встановлена система радіоелектронних перешкод iIED для протидії СВП, а також квадрокоптерам.

Броня машини була посилена додатковими модулями Plasan, а також решіткою, для протидії ручним гранатометам.

Озброєння машини залишилось незмінним – 30-мм RARDEN гармата без стабілізації.

Нагадаємо, Європейське оборонне агентство підписало перші контракти на спільну закупівлю боєприпасів калібру 155 мм для України. Незабаром будуть укладені інші рамкові контракти.

Боєприпаси, які закуповуються, стосуються найпоширеніших самохідних гаубиць, які країни ЄС відправили в Україну: французький Caesar; польський “Краб”, німецька Panzerhaubitze 2000 і словацька “Зузана”.