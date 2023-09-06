У Чорному морі перебуває ворожий ракетоносій

Уранці 6 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебував 1 ворожий ракетоносій з загальним залпом до 8 ракет "Калібр".

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, сьогодні станом на 9:00 ранку на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувало 9 ворожих кораблів. Серед них – 1 носій крилатих ракет "Калібр", оснащений 8 ракетами.

Нагадаємо, вчора ввечері РФ вивела на бойове чергування надводний ракетоносій – фрегат "Адмірал Ессен", споряджений 8 ракетами типу "Калібр".