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На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ

Чоловік упродовж кількох місяців виконував завдання ФСБ.

На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Фото: Хмельницька обласна прокуратура

На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту під залізничною колією за завданням ФСБ. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Славути за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік упродовж кількох місяців виконував завдання ФСБ. За вказівкою спецслужби збирав дані про рух техніки і ремонтні бази Збройних Сил України, розташування військових частин та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні, зокрема оборонпрому.

Також він повідомляв представникам держави-агресора про ворожі «прильоти».

Усі відомості інформатор відправляв через один із месенджерів російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ. 

Чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекеру на опору мосту, через який проходить залізнична колія.

У ході обшуку за місцем його проживання виявлено ноутбук, банківські картки та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, коригувальниця ворожих обстрілів по Харкову отримала 11 років за ґратами. Жінка передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста.

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