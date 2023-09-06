Минулої доби, 6 вересня, ворог здійснив 80 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст та сіл Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог дев’ять разів вдарив з авіації по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці. Атак безпілотниками зазнали Новодарівка, Малинівка й Кам'янське. Також росіяни обстріляли з РСЗВ Степногірськ та Полтавці.

Унаслідок авіаційного удару по Новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів: 56-річний чоловік та жінки 57 й 58 років. Постраждалих доставили в лікувальну установу для надання медичної допомоги.

Фото: Юрій Малашко

Упродовж доби надійшло 59 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовців РФ.

Нагадаємо, за добу 4 вересня ворог здійснив 88 ударів по 26 містах та селах Запорізької області. 80 артилерійських обстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Під час ворожого артобстрілу загинула 74-річна жінка.