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Росіяни обстріляли за добу 26 населених пунктів Запоріжжя, загинула жінка

Є руйнування будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури. 

Росіяни обстріляли за добу 26 населених пунктів Запоріжжя, загинула жінка
Фото: Юрій Малашко

За минулу добу, 4 вересня, ворог здійснив 88 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 80 артилерійських обстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

"Ворог вдарив чотирма авіаснарядами по Оріхову, Преображенці та Степногірську, здійснив атаки дронами по Новодарівці, Малим Щербакам й Степовому, а також гатив з РСЗВ по Темирівці", – зазначив Малашко.

Під час ворожого артобстрілу загинула 74-річна жителька Малої Токмачки. Зафіксовано 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

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Нагадаємо, в Оріхові Запорізької області протягом 2 вересня рятувальники ліквідували шість пожеж, що виникли через російські обстріли. Ліквідація пожеж супроводжувалася постійною загрозою повторних ворожих обстрілів.

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