В Оріхові рятувальники за суботу ліквідували шість пожеж, що виникли через російські обстріли

В Оріхові Запорізької області протягом 2 вересня рятувальники ліквідували шість пожеж, що виникли через російські обстріли. Ліквідація пожеж супроводжувалася постійною загрозою повторних ворожих обстрілів.

Зокрема, ліквідовано загоряння на територіях приватних домоволодінь, в п’яти житлових будинках та надвірній господарчій споруді на загальній площі 247 кв.м. Про це повідомили в ДСНС.

"Жертв та постраждалих немає", – зазначили в повідомленні.

Загалом від ДСНС залучалось 28 рятувальників та шість одиниць техніки.

За даними ОВА, вчора ворог вчинив 120 обстрілів прифронтових населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено та зруйновано щонайменше 21 обʼєкт цивільної інфраструктури.