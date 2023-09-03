РФ атакувала вночі Одеську область 25 ударними безпілотниками. 22 із них збиті (доповнено)

У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками Shahed-136/131. Напад окупанти провели в декілька хвиль із південного та південно-східного напрямків (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ).

Загалом ворог випустив 25 безпілотників – всі цілили в південні райони області. Про це повідомили в Повітряних силах.

"22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Згодом у ОВА повідомили деталі про наслідки атаки. Є пошкодження припортової інфраструктури.

"Але є і влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали два цивільних співробітники порту. Вони госпіталізовані. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують наслідки злочинів рф", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора вдень в Одеській області збили розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6". Він призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Він здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Виготовляється в Ірані.