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Повітряні сили повідомили про запуск Росією безпілотників у напрямку півдня

Дрони запустили з території Криму та РФ.

Повітряні сили повідомили про запуск Росією безпілотників у напрямку півдня
Фото: Нацгвардія

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про запуск Росією безпілотників.

Про це йдеться у телеграм-каналі Повітряних сил.

Дрони запустили з території Криму та РФ.

“Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (рф) у напрямку південних областей”, − йдеться у повідомленні. 

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Військові закликали українців у разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття.

Нагадаємо, на Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося збити розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6".

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