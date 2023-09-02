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На окупованому сході України росіяни дають населення прісну воду при наявності паспорта РФ

Окупанти не можуть забезпечити населення прісною водою.

На окупованому сході України росіяни дають населення прісну воду при наявності паспорта РФ
Фото: EPA/UPG

Окупанти не можуть забезпечити населення окупованих територій сходу України прісною водою.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Згідно з міжнародним правом, саме на окупаційну владу покладається обов’язок підтримувати життєдіяльність захоплених регіонів, але окупанти ігнорують цю вимогу.

Наразі рівень прісної води у водосховищах тимчасово захоплених регіонів сходу критично малий.

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“Через це висока ймовірність зриву опалювального сезону 2023/2024. Не допомогло навіть довготривале будівництво водоводу з Дону”, − йдеться у повідомленні.

Відтак мешканці Донецької області продовжують отримувати воду дозовано. Під час видачі води людям роздавали повістки. Також вимагали надати персональні дані в обмін на воду. Також воду можуть давати лише при наявності паспорта ворога.

Нагадаємо, від початку року на окупованому півдні України окупанти затримали понад тисячу українців. Наразі вони перебувають у "фільтраційних" таборах.

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