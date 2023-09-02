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Уряд змінив порядок компенсації витрат за прихисток переселенців

Документ врегульовує механізм опрацювання даних з помилками.

Уряд змінив порядок компенсації витрат за прихисток переселенців
Фото: Роман Балук

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення вимушених переселенців у межах проєкту “Прихисток”. 

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Документ врегульовує механізм опрацювання даних з помилками, наданих охочими безоплатно розмістити у своєму житлі переселенців. Також уточнено етапи опрацювання таких даних та їх повторного направлення для забезпечення виплат компенсації.

Крім того, передбачено, що перевірки наданих особами відомостей і факту безоплатного розміщення ВПО проводитимуться вибірково – за рішенням органів місцевого самоврядування. Інформація щодо отриманих результатів щомісячно надсилатиметься до Мінреінтеграції й Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

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Зазначимо, компенсація витрат за прихисток переселенців виплачується коштом ТЧХУ. Крім власників житла або їхніх представників, вона може надаватися орендарям житла державної або комунальної власності.

Нагадаємо, уряд встановив вимоги до житла переселенців. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими чи туалетними кімнатами.

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