Про потерпілих наразі інформації немає.

Росіяни обстріляли 2 вересня Краматорськ.

Як повідомляє Краматорська міська рада, після 16.30 у місті пролунало декілька серій вибухів.

Жителі знаходять уламки по місту, зокрема, нерозірвані снаряди.

Міська рада закликала не наближатися до вибухонебезпечних предметів і сповіщати про них рятувальників за номером 101.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Доповнення. За даними міськради, росіяни обстріляли місто з РСЗВ. Снаряди влучили у квартиру багатоповерхівки, на територію поблизу цвинтаря і пошкодили дорожнє полотно.

Ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася.

На місці працюють рятувальники і поліція.

Фото: краматорська міська рада

Фото: краматорська міська рада

Нагадаємо, минулого місяця росіяни теж обстріляли Краматорськ. У результаті загинула людина, ще одна була поранена.

Згодом через ворожий обстріл міста були пошкоджені газові мережі.