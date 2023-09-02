Росіяни обстріляли 2 вересня Краматорськ.
Як повідомляє Краматорська міська рада, після 16.30 у місті пролунало декілька серій вибухів.
Жителі знаходять уламки по місту, зокрема, нерозірвані снаряди.
Міська рада закликала не наближатися до вибухонебезпечних предметів і сповіщати про них рятувальників за номером 101.
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Доповнення. За даними міськради, росіяни обстріляли місто з РСЗВ. Снаряди влучили у квартиру багатоповерхівки, на територію поблизу цвинтаря і пошкодили дорожнє полотно.
Ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася.
На місці працюють рятувальники і поліція.
Нагадаємо, минулого місяця росіяни теж обстріляли Краматорськ. У результаті загинула людина, ще одна була поранена.
Згодом через ворожий обстріл міста були пошкоджені газові мережі.