Російська армія у суботу, 2 вересня, вдарила з мінометів по Середині-Буді Сумської області.

Про це пише Сумська обласна прокуратура.

Унаслідок ворожої атаки два працівники АТ "Сумиобленерго" отримали поранення.

Оновлення. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами якраз документував наслідки попередніх руйнувань.

"У Руслана залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років", - додав міністр.

Фото: Telegram/Ігор Клименко Руслан Фараонов

Зазначається, що близько 10:30 окупанти здійснили ворожий обстріл. Вони поцілили в службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго".

Унаслідок атаки отримали поранення 56-річний та 31-річний працівники. Окрім того, пошкоджено лінію електропередачі, дві установи та місцеве підприємство.

Фото: Прокуратура Сумщини

Фото: Прокуратура Сумщини

Нагадаємо, що минулої доби війська РФ 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА.

Також російські окупанти обстріляли 1 вересня місто Середина-Буда на Сумщині.