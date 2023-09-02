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Росіяни обстріляли Середину-Буду на Сумщині, загинув капітан поліції, поранені двоє енергетиків (оновлення)

Окрім того, пошкоджено лінію електропередачі.

Росіяни обстріляли Середину-Буду на Сумщині, загинув капітан поліції, поранені двоє енергетиків (оновлення)
Фото: Прокуратура Сумщини

Російська армія у суботу, 2 вересня, вдарила з мінометів по Середині-Буді Сумської області. 

Про це пише Сумська обласна прокуратура.

Унаслідок ворожої атаки два працівники АТ "Сумиобленерго" отримали поранення.

Оновлення. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами якраз документував наслідки попередніх руйнувань.

"У Руслана залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років", - додав міністр.

Руслан Фараонов
Фото: Telegram/Ігор Клименко
Руслан Фараонов

Зазначається, що близько 10:30 окупанти здійснили ворожий обстріл. Вони поцілили в службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго".

Унаслідок атаки отримали поранення 56-річний та 31-річний працівники. Окрім того, пошкоджено лінію електропередачі, дві установи та місцеве підприємство.

Фото: Прокуратура Сумщини

Фото: Прокуратура Сумщини

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Нагадаємо, що минулої доби війська РФ 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА.

Також російські окупанти обстріляли 1 вересня місто Середина-Буда на Сумщині.

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