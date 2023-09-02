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За добу від обстрілів окупантів загинули четверо цивільних

Були атаковані 126 населених пунктів.

За добу від обстрілів окупантів загинули четверо цивільних
Фото: Олег Синєгубов

4 цивільних загинуло, 12 поранено у російських обстрілах минулої доби.

Про це повідомляє Military Media Center. 

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України.

Окупанти гатили із різних видів озброєння - гранатомети, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактична авіація. Були атаковані 126 населених пунктів та 111 об’єктів інфраструктури.

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Нагадаємо, що минулої доби війська РФ 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА.

На Донеччині ворог за добу вбив одного цивільного і трьох поранив. 

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