За добу від обстрілів окупантів загинули четверо цивільних

4 цивільних загинуло, 12 поранено у російських обстрілах минулої доби.
Про це повідомляє Military Media Center.
Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України.
Окупанти гатили із різних видів озброєння - гранатомети, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактична авіація. Були атаковані 126 населених пунктів та 111 об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, що минулої доби війська РФ 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА.
На Донеччині ворог за добу вбив одного цивільного і трьох поранив.