За добу від обстрілів окупантів загинули четверо цивільних

4 цивільних загинуло, 12 поранено у російських обстрілах минулої доби.

Про це повідомляє Military Media Center.

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України.

Окупанти гатили із різних видів озброєння - гранатомети, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактична авіація. Були атаковані 126 населених пунктів та 111 об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що минулої доби війська РФ 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА.

На Донеччині ворог за добу вбив одного цивільного і трьох поранив.