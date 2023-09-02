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Від початку року на півдні окупанти затримали понад тисячу українців

Наразі вони перебувають у "фільтраційних" таборах.

Від початку року на півдні окупанти затримали понад тисячу українців
Фото: соцмережі окупантів

Окупанти продовжують репресувати українців за те, що вони не визнають владу загарбників.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Лише від початку року на півдні було вкрадено понад тисячу українців, які наразі перебувають у "фільтраційних таборах", де їх утримують без суду та слідства лише за те, що вони українці.Типова тактика окупантів: знищити все українське, поставити маріонеткову владу, створити псевдомісцеві ЗМІ, під дулами автоматів проводити "вибори", а всіх незгодних знищити чи залякати", - йдеться в повідомленні.

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Раніше ЦНС повідомляв, що Російська Федерація в тимчасово окупованій частині Херсонської області намагається залучити більшу кількість колаборантів та лояльних до ворога мешканців для виявлення громадян з проукраїнською позицією.

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