Навчання НАТО в Балтійському морі вперше спрямовані на відбиття нападу Росії

“Ми посилаємо Росії чіткий меседж бути обережними: з нами це не пройде”.

Головнокомандувач ВМС Німеччини заявив у п’ятницю, що в Балтійському морі розпочнуться великі військово-морські навчання, у яких візьмуть участь близько 30 кораблів і понад 3000 західних військовослужбовців, повідомляє Reuters.

“Ми посилаємо Росії чіткий меседж бути обережними: з нами це не пройде. Надійне стримування має включати здатність атакувати”, — сказав журналістам у Берліні віце-адмірал Ян Крістіан Каак (Jan Christian Kaack).

У двотижневих навчаннях Northern Coasts, які розпочнуться 9 вересня, візьмуть участь війська з усіх країн НАТО на Балтійському морі, а також Швеції, яка незабаром стане членом, і небалтійських союзників - США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції. Вони відпрацьовуватимуть десантні операції та удари з моря на сушу.

Військово-морський флот США відправить на навчання Mesa Verde, корабель довжиною понад 200 метрів, призначений для транспортування та висадки близько 800 морських піхотинців під час десантного нападу.

Захист морських шляхів через Балтійське море є ще одним напрямком навчань, які проходитимуть біля берегів Латвії та Естонії.

«Фінляндія та країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувальський коридор заблокувати — а це можна зробити легко, оскільки є лише дві дороги й одна залізнична лінія — тоді нам залишаться лише морські шляхи, і саме через них нам доведеться пробиратися», — зазначив Каак.

Сувальський коридор довжиною близько 65 кілометрів є єдиним сухопутним шляхом, що з’єднує країни Балтії з Польщею та основною територією НАТО в Європі.

Це будуть перші навчання такого масштабу, якими німецький флот, найбільший флот на Балтійському морі, за словами Каака, керуватиме зі свого нового морського штабу в Ростоку, який щойно досяг оперативної готовності.

Німеччина прагне надати цей об’єкт НАТО як регіональний морський штаб, здатний керувати операціями альянсу в Балтійському морі в разі конфлікту.

Зазначається, що цього року Фінляндія приєдналася до НАТО, а заявку на приєднання Швеції, як очікується, незабаром буде схвалено, обидва кроки стали відповіддю на вторгнення Росії в Україну. Це радикально змінило стратегічну позицію вздовж Балтійського моря, де більша частина узбережжя належала нейтральним державам з часів Наполеона; за винятком власних невеликих ділянок узбережжя, все узбережжя незабаром належатиме членам НАТО.