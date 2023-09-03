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Туреччина і ООН пропонують послабити санкції проти РФ в обмін на відновлення зернового коридору

Зокрема, підключити дочірній банк "Россельхозбанку" до SWIFT та розморозити російські активи фірм з виробництва обрив у Європі. 

Туреччина і ООН пропонують послабити санкції проти РФ в обмін на відновлення зернового коридору
Фото: EPA/UPG

Туреччина і ООН пропонують помʼякшити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини заявив на пресконференції з російським колегою Лавровим, що ООН підготувала новий пакет пропозицій і що вони вважають їх підходящою основою для відновлення зернового коридору, пише Anadolu

Найголовнішою пропозицією є повернення європейської дочірньої компанії російського "Россельхозбанку" до системи SWIFT та розмороження активів російських компаній з виробництва добрив у Європі. Туреччина вважає, що в той час як вона продовжує свої дипломатичні зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи в координації з ООН, інші формули, запропоновані як альтернатива угоді, створюють проблеми з точки зору безпеки та вартості.

Окупанти вимагають, щоб 1 млн тонн зерна відправляли до Туреччини та переробляли там за фінансової підтримки Катару, а вже потім відправляли до найменш розвинутих країн.  

"Однак, якщо порівнювати з обсягом діяльності Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє відправляти у світ близько 33 млн тонн зерна на рік, 1 млн тонн зерна, пропонованих Росією, значно нижче потреби", – зазначили в агентстві. 

Україна після того, як росіяни односторонньо вишли з угоди, запропонувала відправляти зерно морем із Одеського порту до Румунії, а звідти по Дунаю до Європи, а в інші країни – теж морським шляхом. 

Про те, що ЄС може підключити до SWIFT "Россельхозбанк" для збереження зернової угоди, західні медіа писали ще до того, як РФ односторонньо розірвала угоду. 

Зернова угода була укладена в липні 2022 року між Туреччиною і ООН та Україною з одного боку і Туреччиною і ООН та Росією – з другого. Відповідно до неї, експорт українського зерна відновили з портів Одеської області. Росіяни зобовʼязувалися ці судна не обстрілювати, вантаж перевіряли.

Однак 17 липня 2023 росіяни односторонньо вийшли з цієї угоди і одразу ж почали прицільно бити в портову інфраструктуру і зерносховища Одеської області. Згоріли тисячі тонн зерна, що призначалося різним країнам, зокрема і 60 000 тонн для Китаю.

Попри російський збройний шантаж, декілька суден з українським збіжжям все ж змогли вийти з портів Одеської області. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після виходи росіян з угоди заявив, що таким чином РФ хоче посилити продовольчу кризу, аби отримати змогу експортувати власне зерно. 

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