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Росіяни другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами", 17 дронів збили сили ППО

На жаль, були і влучання - пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Росіяни другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами", 17 дронів збили сили ППО
Фото: t.me/Bratchuk_Sergey/52911

Росіяни другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами". Тривога тривала 3,5 години, ворог атакував Кілікійській та Ізмаїльський райони. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Удари росіян були спрямовані по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Росіяни запускали ударні дрони в кілька хвиль. У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, удари тривали фактично до пів на шосту ранку. 17 дронів було збито силами ППО. Але, на жаль, були і влучання - у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, минулої доби вночі Росія атакувала Одеську область 25 ударними безпілотниками. 22 із них збили сили ППО. Були  влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали два цивільних співробітники порту. Вони госпіталізовані.

Удень на Одещиніі збили розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6". Він призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження, і здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Виготовляється в Ірані.

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