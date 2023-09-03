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Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський

Очолити Міноборони має Рустем Умєров.

Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Верховній Раді буде запропоновано ухвалити кадрове рішення.

"Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", – заявив президент у Telegram.

За словами Зеленського, очолити Міністерство має Рустем Умєров.

"Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", – наголосив Зеленський.

Раніше LB.ua з посиланням на джерела повідомляв, що Олексія Резнікова збираються відправити у відставку. Натомість міністром оборони може стати нинішній голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Президент уже мав із Умєровим зустріч щодо результатів роботи фонду. 

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Рустем Умєров – етнічний кримський татарин, народився в Алушті. Диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" здобув у Національній академії управління. Розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав в цей час займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Голос” номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. 7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Після початку повномасштабного вторгнення входив до складу переговорної групи з росіянами. Брав участь у перемовинах із американськими союзниками щодо озброєння для України. 

За інформацією співрозмовників LB.ua Рустем Умєров є важливим комунікатором Києва з владою Туреччини та королівською родиною Саудівської Аравії.

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