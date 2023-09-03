Уряд Латвії надасть ще 10 млн євро на допомогу українським біженцям

Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 млн євро. Ці гроші будуть витрачені на підтримку українських біженців.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що на початку березня цього року було видано наказ про надання Міністерству охорони довкілля та регіонального розвитку фінансування в розмірі 21 млн євро. Ці гроші мають бути використані для покриття витрат органами місцевого самоврядування, які у 2023 році надавали підтримку громадянам України, включно з проживанням та харчуванням.

Тепер уряд планує збільшити фінансування до 32 млн євро для покриття витрат, які несуть органи місцевого самоврядування, надаючи підтримку мігрантам з України.

Міністр фінансів повинен буде поінформувати Комісію Сейму з бюджету і фінансів про зміни в асигнуваннях. Якщо Комісія Сейму не висуне заперечень протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях набудуть чинності.

Нагадаємо, Латвія витрачає понад 1% ВВП на надання військової допомоги Україні.

1 червня Сейм Латвії закликав НАТО ухвалити рішення про запрошення України до Альянсу.

9 серпня Латвія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.