Зеленський та Макрон обговорили посилення захисту морських шляхів

Також президенти обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони детально обговорили ситуацію на полі бою та «зерновий коридор» у Чорному морі.

Розмова відбулася 3 вересня, повідомив Зеленський у Телеграмі.

Зеленський передав Макрону «актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів».

«Обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, нашого «зернового коридору», який має бути продовжений. Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів. Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди — України та Франції — працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій», — написав Зеленський.

Також президенти обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру.

«Дуже важливо, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня. Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено», — додав глава держави.

Нагадаємо, що Туреччина і ООН пропонують послабити санкції проти РФ в обмін на відновлення зернового коридору.

Як заявив керівник МЗС Дмитро Кулеба, Україна має намір зміцнювати альтернативний морський маршрут експорту зерна, за яким уже вийшли з українських портів два кораблі.