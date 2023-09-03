Після прориву лінії оборони окупантів, у ЗСУ з'явилася можливість маневрувати, - речник Сил оборони

Після прориву першої лінії оборони військ РФ у Запорізькій області, у Сил оборони з'явилася можливість маневрувати технікою та військами.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Суспільне.

"Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами", — сказав він.

Однак, за словами речника, ці укріплення не такі міцні в інженерному плані.

"Також є мінні поля, десь менше ніж це було на першій лінії оборони, але не треба думати що їх легко буде взяти. На другій лінії оборони мінних полів менше", — сказав Штупун.

Військовий пояснив, що першу лінію оборони українські бійці розміновували вручну, "тому що будь-яку техніку ворог брав на приціл і намагався її знищити. Тому її доводилося відводити".

За його словами, розміновування другої лінії оборони росіян відбуватиметься комплексно.

"Ми вже можемо прикривати свою піхоту. На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території по якій ми можемо маневрувати і противник також повинен буде якось діяти", — сказав речник.

Штупун зазначив, що успіх Сил оборони на Запоріжжі дозволить задіяти більше військ в місцях прориву.

"І, сподіваюсь, що успішно будемо просуватися, але це залежить від багатьох обставин, від кількості боєприпасів, від того як буде діяти ворог. Але сподіваюсь що ми будемо успішно просуватися у бік Азовського узбережжя", — зазначив він.

За словами Штупуна, після прориву українськими військами першої лінії оборони, росіяни почали підтягувати резерви і залучати до оборони десантні підрозділи.

"Ворог діє, ворог продовжує закопуватися, ворог підтягує резерви. Ну якої вже якості ті резерви, уже трошки менше. Але зараз ворог почав використовувати в обороні десантні підрозділи, що в принципі їм не притаманно. Тому що, як кажуть росіяни, це їх еліта рахується, тому якщо вони вже використовують свою так звану еліту в оборонних боях, то щось у них вже не так", — сказав він.

За словами Штупуна, українські війська закріплюються у напрямку Вербового, там Сили оборони мали "певні успіхи" і зараз готуються до подальших дій.

"Введемо досить потужну контрбатарейну боротьбу, тобто намагаємося знищити артилерію противника, порушити його логістику, триває системне знищення польових складів і взагалі складів боєприпасів різного рівня, ротного батальйонного і так далі", — сказав речник.

Нагадаємо, що Силам оборони України вдалося прорвати першу лінію оборони ворога на Запорізькому напрямку, повідомив командувач стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.