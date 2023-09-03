«Аванпост» дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 км у денний час.

Українські розвідники за допомогою дрона знищили ворожий спостережний комплекс «Аванпост».

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Оптика, якою обладнаний «Аванпост», дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 км у денний час та до 4 км у нічний. Спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.

«Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку, тому з «надьожного стража» Московії його перетворили у «безнадьожного», — підсумували розвідники.

Нагадаємо, що на Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося збити розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6".