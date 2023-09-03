У Херсонській області ворог бив по 30 населених пунктах, по Сумській вдарив із артилерії, – ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни здійснили 11 обстрілів (92 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, гранатометів. У селі Гремʼяч Новгород-Сіверської громади пошкоджено будинок. Минулося без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

Уночі росіяни здійснили мінометний обстріл Свеської громади Сумської області. Зафіксовано два вибухи. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 105 вибухів прикордонних територій та населених пунктів. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Есманська, Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Дружбівська, Краснопільська, Новослобідська громади. По Середина-Буді здійснено мінометний обстріл, унаслідок чого отримали поранення дві цивільні особи, пошкоджено приміщення будинку культури, автомобіль. Також росіяни вдарили з артилерії, унаслідок чого отримали поранення чотири цивільні особи, одна людина загинула. Пошкоджено два приватні домоволодіння, автомобіль. Крім того, по місту здійснено обстріл БпЛА, унаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства. Краснопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач та газогін.

У Дніпропетровській сьогодні під ранок окупанти гатили по Нікопольському району. Поцілили по Покровській сільській громаді. Застосували важку артилерію та "Гради"; загалом – понад 30 снарядів. Пошкодили пʼять багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури, чотири автівки, одну – знищили. На щастя, людей не зачепило. Вчора від ранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольський район із важкої артилерії. Випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждали четверо людей: чоловіки 40, 52 та 63 років та 60-річна жінка. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство, 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач, трактор і чотири легкові авто.Також вчора ПВК "Схід" збили ворожий безпілотник в небі над Криворізьким районом.

У Миколаївській вчора протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

У Луганській загарбники знову активізувалися біля Новоєгорівки, в районі Білогорівки та М’ясожарівки завдали авіаційних ударів. Макіївка, Невське та Білогорівка постраждали від артилерійських влучань противника. За добу противник здійснив 155 обстрілів (543 снаряд).

У Харківській минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка, Потихонове. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове.

У Запорізькій 120 обстрілів прийшлися по 25 населених пунктах Василівського та Пологівського районів області. Зафіксовано пошкодження або руйнування 21 об'єкту цивільної інфраструктури. На щастя, без постраждалих.За минулу добу російські війська здійснили 91 артилерійський обстріл по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Щербаків, Малинівки, Кам'яного, Степового та інших сіл на лінії вогню. 14 авіаційних ударів були спрямовані по Оріхову та Роботиному, 11 обстрілів з ракетних систем залпового вогню прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Червоному, Новодарівці, Новоданилівці, Левадному та Лук'янівському. До того ж Новодарівка, Левадне, Новоіванівка та Плавні були атаковані з БпЛА.

У ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак по Одеській області ударними БпЛА “Shahed-136/131”. Зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА “Shahed-136/131”, які атакували південні райони. 22 із них знищено.

У Донецькій російські окупаційні війська здійснили 1332 обстріли по лінії зіткнення: на Донецькому напрямку – 304, на Соледарському – 459, на Лиманському – 569. Під вогнем окупантів – вісім населених пунктів: Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Красногорівка, Урожайне, Предтечине. Пошкоджено три житлових будинки (з них два– багатоквартирні), службовий автомобіль, цивільний автомобіль, 20 могил на міському цвинтарі, дорожнє покриття.На Донеччині за добу двоє людей загинуло, двоє поранених.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 79 обстрілів (510 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (14 снарядів). Рашисти поцілили у райони 30 населених пунктів області, релігійну споруду в Херсоні. Внаслідок нічних обстрілів Херсона постраждала 69-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, поранення обличчя та гостра реакція на стрес. Медики надали постраждалій допомогу на місці. Також травмований чоловік 49 років. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою. Після полудня окупанти випустили керовані авіабомби по Одрадокам’янці Бериславського району. Через удар пошкоджено низку будинків у селі. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одного 42-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення. У Білозерці внаслідок прямого попадання ворожого снаряду в будинок поранення отримав 68-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу. Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, шестеро – дістали поранення.