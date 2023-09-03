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Росія намагається відправляти на війну мігрантів із Азії замість росіян, щоб уникнути мобілізації перед виборами, – МО Британії

Вербування проходить і в сусідніх країнах.

Росія намагається відправляти на війну мігрантів із Азії замість росіян, щоб уникнути мобілізації перед виборами, – МО Британії
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Для цього вона вербує на війну іноземців. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій попри зростання втрат.

З червня 2023 Росія закликала громадян сусідніх із нею країн піти на війну проти України. Вербування відбувалося через онлайн-рекламу, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твітері.

У Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували 495 000 рублів ($5140) початкових виплат та зарплати від 190 000 рублів (1973 доларів) зарплати. 

"У північній Костанайській області Казахстану проводилися вербування етнічних росіян", – зазначили в британському міністерстві. 

З травня 2023 РФ зверталася до мігрантів із Центральної Азії з закликом іти воювати в обмін на прискорене отримання громадянства та зарплати по 4160 доларів. 

"Повідомляється, що в узбецьких мігрантів-будівельників у Маріуполі відібрали паспорти після прибуття та змусили приєднатися до російської армії. У Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями", – зазначили британці. 

За даними української розвідки, у Росії триває прихована мобілізація: щомісяця призивають близько 20 000 чоловіків. Зараз розглядається можливість призвати ще 450 000 осіб.

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