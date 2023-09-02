Десятки тисяч протестувальників вимагали виведення з Нігеру французьких військ

Десятки тисяч протестувальників зібралися біля французької військової бази в столиці Нігеру Ніамей у суботу, вимагаючи, щоб її війська залишили країну після військового перевороту.

Про це пише Reuters.

Державний переворот 26 липня – один із восьми в Західній і Центральній Африці з 2020 року – змусив хвилюватися світові держави, стурбовані переходом до військового правління в регіоні.

Найбільше постраждала Франція, вплив якої на її колишні колонії в останні роки в Західній Африці зменшився. Її війська вигнали зі сусідніх Малі та Буркіна-Фасо після переворотів у цих країнах, що зменшило роль Парижа у загальнорегіональній боротьбі проти смертоносних ісламістських повстанців.

Антифранцузькі настрої в Нігері зросли після перевороту, але минулого тижня ситуація ще більше погіршилися, коли Франція проігнорувала наказ хунти про виїзд свого посла Сільвена Ітте. Поліція отримала вказівку вислати його.

Нагадаємо, Нігер дозволив збройним силам Малі та Буркіна-Фасо увійти на свою територію у разі нападу.