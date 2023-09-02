Окупанти вдарили з авіації по Вугледару на Донеччині, вбито двох людей

Російська армія сьогодні вдарила з авіації по Вугледару на Донеччині, вбивши двох людей та ще двох поранивши.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова.

Унаслідок вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

19-річна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги.

Вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.

Нагадаємо, росіяни сьогодні обстріляли Краматорськ. Після 16:30 у місті пролунало декілька серій вибухів. Жителі знаходять уламки по місту, зокрема, нерозірвані снаряди.